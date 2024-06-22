Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Остальные

Лос-Анджелес-2028

Сегодня, 10:40

Каноист Павлов допустил, что сборную России не пустят на Олимпиаду 2028 года

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Каноист Михаил Павлов заявил, что российские спортсмены, скорее всего, не будут допущены до участия в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе под флагом и с гимном страны.

Павлов был лишен нейтрального статуса перед стартом олимпийской квалификационной регаты, которая проходила в мае в Венгрии за лайк в соцсетях под видеороликом с выступлением Путина.

«До Игр в Лос-Анджелесе еще далеко. Олимпиада пройдет в США — в стране, которую сейчас сложно назвать дружелюбной к России. Я думаю, что сложно будет российским спортсменам туда попасть. Мне кажется, что процесс нашего возвращения на международные соревнования с флагом и гимном затянется», — цитирует Павлова ТАСС.

В активе 37-летнего Павлова 4 золотые и 1 бронзовая награда чемпионатов мира.

Источник: https://tass.ru/sport/21170251
Сборная России по гребле
1
Читайте также
«Рубин» оштрафует и накажет Даку за оскорбительную кричалку на Евро-2024
Турнир UFC on ABC 6 с боем Павлович — Волков пройдет 22 июня
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Рекорд Овечкина побит, а «Флорида» Бобровского – в шаге от грандиозного слива в истории. Что произошло в шестом матче финала Кубка Стэнли
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Российский синхронист Мальцев занял первое место на Играх БРИКС, став единственным участником произвольной программы