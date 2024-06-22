Каноист Павлов допустил, что сборную России не пустят на Олимпиаду 2028 года

Каноист Михаил Павлов заявил, что российские спортсмены, скорее всего, не будут допущены до участия в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе под флагом и с гимном страны.

Павлов был лишен нейтрального статуса перед стартом олимпийской квалификационной регаты, которая проходила в мае в Венгрии за лайк в соцсетях под видеороликом с выступлением Путина.

«До Игр в Лос-Анджелесе еще далеко. Олимпиада пройдет в США — в стране, которую сейчас сложно назвать дружелюбной к России. Я думаю, что сложно будет российским спортсменам туда попасть. Мне кажется, что процесс нашего возвращения на международные соревнования с флагом и гимном затянется», — цитирует Павлова ТАСС.

В активе 37-летнего Павлова 4 золотые и 1 бронзовая награда чемпионатов мира.