Карякин откроет Игры детей городов-героев в Москве

Шахматист Сергей Карякин и футболисть Дмитрий Сенников откроют XXII Международные спортивные игры детей городов-героев, которые пройдут с 30 апреля по 4 мая в московском Международном центре самбо. В соревнованиях примет участие 400 спортсменов из 11 городов России и Белоруссии. Юные спортсмены из Москвы, Волгограда, Керчи, Мурманска, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Смоленска, Тулы, Бреста и Минска будут соревноваться в пяти дисциплинах: мини-футболе, плавании, настольном теннисе, самбо и шахматах.

В церемонии открытия Игр примут участие гроссмейстер Сергей Карякин и экс-футболист сборной России Дмитрий Сенников, которые проведут мастер-классы.

Первые Игры детей городов=героев прошли в 2000 году, тогда в них также принимали участии дети из Украины. В каждой сборной будут около 30 спортсменов.