КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 19:55

Карякин откроет Игры детей городов-героев в Москве

Отдел спорта «СЭ»
Telegram Дзен

Шахматист Сергей Карякин и футболисть Дмитрий Сенников откроют XXII Международные спортивные игры детей городов-героев, которые пройдут с 30 апреля по 4 мая в московском Международном центре самбо. В соревнованиях примет участие 400 спортсменов из 11 городов России и Белоруссии. Юные спортсмены из Москвы, Волгограда, Керчи, Мурманска, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Смоленска, Тулы, Бреста и Минска будут соревноваться в пяти дисциплинах: мини-футболе, плавании, настольном теннисе, самбо и шахматах.

В церемонии открытия Игр примут участие гроссмейстер Сергей Карякин и экс-футболист сборной России Дмитрий Сенников, которые проведут мастер-классы.

Первые Игры детей городов=героев прошли в 2000 году, тогда в них также принимали участии дети из Украины. В каждой сборной будут около 30 спортсменов.

Дмитрий Сенников
Сергей Карякин (шахматы)
2
0
Читайте также
Семью Джоковича оскорбили родные сербы. Инцидент между Новаком и президентом Додиком
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Актер Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет
МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ
Момент смертельного ДТП с участием мотоцикла и такси в Москве попал на видео
В Совбезе заявили о необходимости полного разгрома киевского режима
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме РФ заявили, что изучат вопрос легализации спортивного пиратства