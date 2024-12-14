Колобков предложил литовской спортсменке, отстраненной за антироссийский лозунг, изучить историю

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «СЭ» отреагировал на дисквалификацию литовской спортсменки Корнелии Дудайте с чемпионата мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку.

«Если есть правила, то надо им следовать, организаторы — молодцы. Спортсменка должна участвовать на соревнованиях и думать о том, как их выиграть, а не о заявлениях. Значит, эта девочка — не спортсменка. Она, наверное, пропагандист. Для меня позиция наших бывших друзей странная. Она сама по себе глупая и смешная, девочке, наверное, стоит изучить еще и историю, ко всему прочему. Заняться своей собственной карьерой, страной — реальными вещами», — сказал Колобков «СЭ».

Дудайте вышла на соревнования в футболке с надписью «Сделаем Россию снова маленькой». Российский спортсмен Карим Янчинов обратился к организаторам чемпионата в Венгрии, после чего оргкомитет турнира уведомил литовку поменять футболку, однако она отказалась. В итоге Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Чемпионат мира по функциональному фитнесу проходит в Будапеште с 13 по 15 декабря.

(Александр Абустин)