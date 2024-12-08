Колумнист «СЭ» Илья Казаков получил премию РАСК за вклад в развитие российского спорта

Стали известны имена обладателей специальных призов от Российской Ассоциации Спортивных Комментаторов (РАСК).

Премию «Чемпион» за значительный вклад в развитие российского спорта получил продюсер и сценарист фильма «Федя. Народный футболист», колумнист «СЭ» Илья Казаков.

Также специальные премии РАСК за заслуги в области спортивной журналистики вручили Геннадию Орлову и Сергею Микулику.

Фильм «Федя. Народный футболист» о Черенкове вышел в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.