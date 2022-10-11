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Сегодня, 14:48

Комитет Госдумы РФ назвал необходимым продолжение финансирования проекта «Спорт — норма жизни»

Комитет Госдумы РФ по развитию физической культуры и спорта считает необходимым дальнейшее финансирование проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Об этом сообщает ТАСС.

Финансирование проекта «Спорт — норма жизни» в следующем году составит 17,734 миллиарда рублей. В 2024 году — 12,772 миллиарда рублей.

В комитете считают, что сокращение финансирования проекта окажет негативное влияние на развитие отрасли физической культуры и спорта. Это также отрицательно скажется на достижении целевого показателя по увеличению доли к 2030 году граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом. Показатель должен составлять 70 процентов.

Источник: https://tass.ru/sport/16015845
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