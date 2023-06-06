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Сегодня, 22:12

Комитет Госдумы предложил упорядочить создание любительских спортивных лиг

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту внес законопроект, который вводит новые понятия «любительский спорт» и «любительская спортивная лига» и направлен на развитие массового и корпоративного спорта.

«Прежде всего, законопроектом закрепляется новое понятие в спорте — «любительский спорт». Под ним следует понимать ту часть спорта, которая направлена на физподготовку граждан и их дальнейшее участие в соревнованиях при условии, если эти соревнования не определены как профессиональные, участники в них не получают систематического дохода и это не является их трудовой деятельностью, они не включены в списки кандидатов в сборные России и не участвуют в профессиональных спортивных соревнованиях.

Также законопроектом впервые предлагается возможность создания в России «любительской спортивной лиги». Это некоммерческая организация, которая будет проводить любительские спортивные мероприятия. Что важно, такие лиги по согласования со спортивными федерациями смогут участвовать в формировании Единого календарного плана спортивных мероприятий», — говорится в заявлении комитета.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал данный законопроект.

«Это очень важный законопроект, мы создаем „любительский спорт“, который играет большую роль в развитии спорта в целом. В России много людей, которые не просто тренируются и поддерживают физическую форму для себя, а хотели бы показывать результаты на соревнованиях, и мы дадим им такую возможность. Наш законопроект не просто вводит понятие „любительский спорт“, которого раньше не было в законодательстве, он создает любительские лиги и позволит проводить официальные соревнования для любителей в разных видах спорта. Только представьте, мы сможем организовывать чемпионаты России, кубки среди любителей, поощрять их, присваивать разряды», — сказал Свищев.

Дмитрий Свищев
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