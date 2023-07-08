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Губерниев — о возможном допуске россиян на Азиатские игры: «В олимпийской квалификации это не поможет никак»

Губерниев прокомментировал возможный допуск россиян до Азиатских игр-2023
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном допуске российских и белорусских спортсменов до Азиатских игр-2023.

«500 спортсменов выступят, на Олимпиаду квалифицируются единицы. Потому что большинство не пройдет критерии. В олимпийской квалификации это не поможет никак, может, в отдельных случаях, но не более того. У нас 90 процентов — это представители ЦСКА, «Динамо», «Росгвардии», спортивные клубы ФСБ. Они куда поедут? На какую Олимпиаду? Китаю и Азиатской федерации можно сказать спасибо, мы там будем выступать вне конкурса. Значит ли это, что мы будем на пьедестале почета стоять, если выиграем? Я не уверен. Но в любом случае, кто-то где-то выступит», — сказал Губерниев «СЭ».

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. При этом атлеты смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Дмитрий Губерниев
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