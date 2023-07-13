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Сегодня, 13:49

Кожевникова заявила, что спортсмену важно чувствовать любовь и поддержку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Призер двух Олимпийских игр в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова заявила, что спортсмену важно чувствовать любовь и поддержку.

«Любому приятно слышать похвалу в свой адрес, поскольку при этом происходит выброс дофамина — гормона удовольствия. Фанаты и правда являются значимой точкой опоры для атлета, но здесь очень важно, чтобы человек сам умел воспринимать реальность такой, как она есть. Если в его картину мира встроена идея о том, что здоровая критика стимулирует развитие, тогда, как говорится, прогноз благоприятен: способность воспринимать чужие замечания и извлекать из них пользу является драйвером роста. Панегирики не будут мешать. Но многое зависит не только от окружения. Давайте разберемся, что происходит, если человек зависим от дофамина. Во-первых, он начинает бояться любой критики и любых ошибок. У него либо прекращается, либо сильно замедляется личностный рост. Он перестает понимать, где его слабые места, нарушается способность к адекватной самооценке. Пока его не похвалят, он не чувствует, что он хорош. И обратное тоже верно: если он хорош, но его не похвалили, он начинает думать, что отработал плохо», — приводит слова Кожевниковой RT.

Она также отметила, что это становится настолько болезненным, что со временем человек начинает избегать всякой, даже полезной, обратной связи.

«Ну а если критическая информация до спортсмена не доходит (неважно, по какой причине — лицемерного фан-клуба или чрезмерно любящих родителей), процесс развития блокируется. И атлет, вместо того чтобы прагматично работать, начинает везде бессознательно искать подтверждение собственного величия», — добавила Кожевникова.

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