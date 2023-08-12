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Сегодня, 12:28

Кремлев уверен, что Игры дружбы объединят людей по всему миру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что Игры дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года, станут настоящим мировым событием и объединят людей из многих стран.

«Это будут самые настоящие мировые соревнования, где будут большие призовые, самые настоящие золотые медали. Отборочными соревнованиями на Игры дружбы будут считаться национальные чемпионаты. Уверены, что эти Игры в действительности объединят многие страны», — приводит слова Кремлева ТАСС.

Первые в истории Всемирные Игры Дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В их программу войдут 27 видов спорта: 22 олимпийских и 5 неолимпийских.

Источник: https://tass.ru/sport/18496047
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