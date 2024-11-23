Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 15:20

Кубок года «Спорт-Экспресс» по мини-футболу среди корпоративных команд: сделайте свой бренд еще известнее!

Telegram Дзен

15 декабря в манеже академии «Спартака» имени Ф.Черенкова состоится первый в истории турнир корпоративных команд по мини-футболу Кубок года «Спорт-Экспресс».

Мы подведем итоги 2024-го в честной спортивной борьбе, ведь здоровый образ жизни — это не только адреналин в крови, яркие эмоции, но и залог успеха в любой отрасли.

Кроме того, у участников соревнований появится уникальный шанс попасть на главные площадки «СЭ», который подробно осветит соревнования. Не упустите возможность сделать бренд вашей компании еще более узнаваемым — ведь у издания федеральный охват.

Заявочная кампания подходит к концу — для участников осталось всего два места. Не тяните с регистрацией — как и на поле, тут все решает скорость.

Зарегистрироваться на Кубок года «Спорт-Экспресс» и узнать более подробную информацию о турнире можно через компанию-устроителя соревнований «Бизнес Спорт», контактные данные: Верина Юлия +7 (977) 258-58-58, e-mail: verina@bsport.ru.

Реклама, ООО «Бизнес Спорт», ИНН 7743784598 ОГРН 1107746502412,
Адрес: 125130, город Москва, Старопетровский проезд, д. 1, помещ. 9/1
0+

 

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Турнир UFC Fight Night 248 пройдет в Макао в субботу, 23 ноября
24 ноября — День матери в России: история и традиции семейного праздника
В «Вашингтоне» отреагировали на отсутствие Овечкина из-за перелома
Врач назвала провоцирующие возникновение подагры продукты
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Сегодня
Вчера
Неделя