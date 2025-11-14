Кубок года «Спорт-Экспресс»: заявочная кампания уже стартовала!

«СЭ» приглашает всех отпраздновать Новый год на футбольных полях! 14 декабря в манеже академии «Спартака» имени Ф.Черенкова состоится второй турнир корпоративных команд по мини-футболу Кубок года «Спорт-Экспресс».

В дебютных соревнованиях год назад приняли участие 16 команд: помимо нашей сборной выступали Национальная Медиа Группа, «Азбука вкуса», «Лента», OZON, Wildberries, «Шереметьево Хэдлинг», Hoff, FM Logistic, OKKO и другие. Почетным гостем турнира стал самый титулованный футболист в истории России, победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА в составе «Порту» Дмитрий Аленичев, который принял участие в церемониях открытия и закрытия, а также поддерживал команды на протяжении всего турнира.

Теперь мы подведем итоги 2025-го в честной спортивной борьбе, ведь здоровый образ жизни — это не только адреналин в крови, яркие эмоции от происходящего на поле, но и залог успеха в любой отрасли. Давайте в преддверии любимого праздника подарим друг другу незабываемые впечатления и настоящее летнее тепло от матчей в дружеской атмосфере.

«СЭ» подробно осветит Кубок года, а победители получат памятные призы — как без подарков под Новый год? Приглашаем к участию в турнире — заявочная кампания уже стартовала.

Соревнования пройдут при поддержке РФС. Партнерами выступят ROCS, Smartbar, IVOMED, Musler, IZUMI и другие.

Зарегистрироваться на Кубок года «Спорт-Экспресс» и узнать более подробную информацию о турнире можно через компанию — устроителя соревнования — «Бизнес Спорт», контактные данные: Юлия Верина +7 (977) 258-58-58, e-mail: verina@bsport.ru.

Подробности — по ссылке.