3 ноября, 14:45

Кубок России по гонкам дронов стартовал в рамках форума «Россия — спортивная держава»

Соревнования продлятся с 3 по 5 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена».

В турнире принимает участие 61 спортсмен из 14 регионов страны. Им предстоит соревноваться в четырех дисциплинах: класс 200 и класс 330 — в личном и командном зачетах. Среди участников победители и призеры первенства и чемпионата России, а также первого официального международного турнира — Кубка Москвы по гонкам дронов-2025. Самой юной участнице Кубка России Арине Кураковой 14 лет. По итогам соревнований будет сформирован окончательный состав сборной России по гонкам дронов.

«Кубок России по гонкам дронов — это мост между спортом и инновациями, между традицией и будущим. На площадке форума «Россия — спортивная держава» мы показываем, что наша страна не просто следит за трендами, а усилиями Минспорта России и всей отрасли формирует их, активно развивая и продвигая технологические виды спорта, где победа зависит не только от личного мастерства, но и от совершенства инженерной мысли», — пояснил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

В день официального старта форума, 5 ноября, пройдет финал соревнований в самом зрелищном и скоростном 330-м классе — в командном зачете. Зрители и гости форума смогут не только погрузиться в гоночный драйв и посмотреть состязание сильнейших, но и попробовать себя в роли пилота на мастер-классах. Каждый может поиграть в дрон-баскетбол, полетать на виртуальном дроне в симуляторе, собрать квадрокоптер и увидеть гонку глазами спортсмена в FPV-очках.

Тема развития спорта высоких технологий широко представлена в программах форума. 5 и 6 ноября на деловых сессиях поднимут ключевые вопросы о цифровой трансформации отрасли, будущем развития гонок дронов, спортивного программирования, фиджитал-спорта, лазертага и использования искусственного интеллекта в спорте.

Ключевые вопросы, задачи и цели для дальнейшего развития инновационных видов спорта обсудят президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, исполнительный директор Федерации спортивного программирования России Александр Росляков, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, председатель Федерации лазертага России Дмитрий Солодов, председатель Общероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская и другие представители спортивных организаций, органов власти и бизнеса.

