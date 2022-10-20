Лайшев назвал основных кандидатов на должность нового генерального директора «Самбо-70»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, кто может занять пост генерального директора школы вместо уволенного Дмитрия Кузнецова.

«Преемниками могут стать Фунтиков, Куриной, Шашков и Соломатин. Это великие люди, зарекомендовавшие себя везде. Есть еще много кандидатов, но это те, кто всегда боролись, тренировались за школу, имеют знания, образование и педагогическую степень», — цитирует Лайшева Metaratings.ru.

20 октября стало известно, что Кузнецов снят с должности генерального директора «Самбо-70», которую он занимал с 2021 года.

Игорь Куриной является заслуженным тренером России по самбо, бывшим директором школы «Борец» и бывшим вице-президентом Федерации Москвы по сумо.

Андрей Шашков — выпускник «Самбо-70» и заслуженный тренер России. Ранее он руководил Дворцом Пионеров на Воробьевых горах.

Сергей Соломатин занимает должность руководителя школы «Запад». Он также является заслуженным тренером России.

Павел Фунтиков — заслуженный тренер России. На его счету две победы на чемпионате России по дзюдо и две золотые медали чемпионата Европы по самбо.