Леонов рассказал о планах включать фиджитал-дисциплины в программы предстоящих турниров

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что соревнования по фиджитал-дисциплинам планируется включать в программы предстоящих международных и региональных турниров.

«Практика включения фиджитал-дисциплин в различные турниры очень хорошо работает. Мы это увидели на Играх БРИКС — баскетбол и футбол провели именно в формате «фиджитал», так называемые баскетбольное двоеборье и футбольное двоеборье. Будем развивать», — цитирует Леонова ТАСС.

Фиджитал-спорт — это направление, которое объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию.