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Сегодня, 11:50

Лещенко пожелал спортсменам здоровья в 2025 году

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» пожелал российским спортсменам здоровья в 2025 году.

«Спортсменам хочу пожелать здоровья. Они выкладываются. Как правило, профессиональный спорт — большие нагрузки. Это также конфликты и прочее», — сказал Лещенко «СЭ».

С 2022 года большинство спортсменов из России были лишены возможности выступать на международных соревнованиях. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян, российская государственная символика и упоминания страны были под запретом.

Лев Лещенко
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