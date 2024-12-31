Лещенко пожелал спортсменам здоровья в 2025 году

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» пожелал российским спортсменам здоровья в 2025 году.

«Спортсменам хочу пожелать здоровья. Они выкладываются. Как правило, профессиональный спорт — большие нагрузки. Это также конфликты и прочее», — сказал Лещенко «СЭ».

С 2022 года большинство спортсменов из России были лишены возможности выступать на международных соревнованиях. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян, российская государственная символика и упоминания страны были под запретом.