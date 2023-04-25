Левитин зачитал послание Путина участникам Конгресса Международного совета военного спорта

Помощник президента РФ Игорь Левитин зачитал послание Владимира Путина участникам Генеральной ассамблеи и Конгресса Международного совета военного спорта.

«Сердечно приветствую вас в Москве на форуме, который проходит в столице России впервые. Это хорошая возможность выработки новых подходов и широкого сотрудничества в области военного спорта.

В России дорожат давними прочными связями и успешной реализацией совместных масштабных проектов. Высоко ценим принципиальную и твердую позицию совета, которая привержена девизу: «Дружба и спорт».

Хочу поблагодарить руководство совета за содействие и доверие. Уверен, что все запланированные мероприятия будут проведены на самом высоком уровне. Желаю участникам и гостям Ассамблеи и Конгресса международного совета военного спорта плодотворной работы», — сказал Путин.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.