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Лидер сборной России по чирлидингу Колоскова рассказала о реакции американцев на отстранение россиян

Алина Савинова
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Капитан «Сенатора» и сборной России по чирлидингу Елизавета Колоскова рассказала, как иностранные спортсмены отреагировали на отстранение российской команды от участия в международных турнирах.

«Зарубежные спортсмены пишут мне, как они скучают по нам и ждут нашего возвращения на международные соревнования. Чир-комьюнити вообще очень доброжелательное, во многом потому, что вы ни с кем по сути не соревнуетесь. Вы выходите на площадку, где все зависит только от тебя. Перед чемпионатом мира к нам приезжали две американские спортсменки, Лори и Алина, они до сих пор пишут нам и реагируют на каждую новость, где упоминается наше возможное возвращение на международные старты. Со всеми, с кем я общалась, сохранились прекрасные отношения, мы продолжили общаться. Был негатив только в самом начале, и только от небольшого количества людей», — приводит «Газета.Ru» слова Колосковой.

В феврале 2022 года Международный союз чирлидинга отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/04/20358896.shtml?updated
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