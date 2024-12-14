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Сегодня, 11:48

Литовскую спортсменку дисквалифицировали за футболку с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой»

Сергей Разин
корреспондент
Корнелия Дудайте.
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Литовская спортсменка Корнелия Дудайте дисквалифицирована с чемпионата мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку.

Дудайте вышла на соревнования в футболке «Сделаем Россию еще раз маленькой». Российский спортсмен Карим Янчинов обратился к организаторам чемпионата в Венгрии, после чего оргкомитет турнира уведомил литовку поменять футболку, однако она отказалась. В итоге Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Чемпионат мира по функциональному фитнесу проходит в Будапеште с 13 по 15 декабря.

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