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Сегодня, 12:43

Махонин рассказал о спортивной программе форума «Россия — спортивная держава»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что спортивная программа форума «Россия — спортивная держава» будет насыщенной.

«Сейчас рассматривается вопрос с проведением регбийного матча, по инициативе федерации регби и главы Федерации регби России Игоря Юрьевича Артемьева. Мы также нацелены, чтобы в партнерстве с «Уралкалием» и «Уралхимом» провести в «Молоте» большое мероприятие Ural FC. Как по единоборствам, так и по боксу, будет яркое мероприятие. В прошлом году мы уже подобное проводили, когда в «Молот» пришло пять тысяч зрителей. Будет и другой ряд спортивных событий в рамках форума. И спортивные пробежки — набережная для этого абсолютно готова. Будет проведен турнир по баскетболу 3х3 с большим интернациональным пулом участников. Есть инициатива проведения хоккейных мероприятий — мы ее будем поддерживать. Будет очень насыщенная спортивная программа — это точно», — приводит слова Махонина ТАСС.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 19 по 22 октября в Перми.

Источник: https://tass.ru/sport/18481793
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