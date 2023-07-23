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Мамиашвили считает, что от запрета проводить в Польше соревнования пострадают спортсмены

Мария Гусева
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили оценил идею запретить Польше проводить международные соревнования.

«Я категорически против любых бойкотов в спорте, — цитирует ТАСС Мамиашвили. — Объединенный мир борьбы, отстаивая интересы спортсменов, перенес молодежный чемпионат мира из Польши в Иорданию из-за того, что принимающая сторона не смогла обеспечить контрактные обязательства по визовому обеспечению соревнований, но это не значит, что теперь Польшу на сто лет надо лишать возможности проводить старты. Если в будущем страна дает гарантии обеспечения визовой поддержки, финансовых условий, то соревнования можно и нужно проводить. Если Польша будет способна проводить мероприятия, нельзя ее этого лишать, делать это — наказывать болельщиков, любителей и, в первую очередь, спортсменов».

Ранее российской теннисистке Вере Звонаревой не разрешили въехать на территорию Польши для участия в турнире WTA в Варшаве. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил лишить эти соревнования статуса турнира Женской теннисной ассоциации.

21 июля стало известно, что польскую федерацию спортивной борьбы лишили права проведения молодежного чемпионата мира для спортсменов до 20 лет. Турнир должен был пройти с 14 по 20 августа в Варшаве. Объединенный мир борьбы (UWW) принял решение перенести чемпионат в Амман (Иордания).

Источник: ТАСС
Михаил Мамиашвили
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