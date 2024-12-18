Захарова иронично отреагировала на размещение антироссийской футболки в Национальном музее Литвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Национального музея Литвы разместить футболку Корнелии Дудайте с антироссийской надписью.

«Видимо, других экспонатов для национального музея не найдут. Чем известна миру современная Литва? Судя по экспозиции музея, майкой о России», — сказала Захарова «СЭ».

Дудайте вышла на чемпионат мира по функциональному фитнесу в футболке с надписью «Сделаем Россию снова маленькой». Российский спортсмен Карим Янчинов обратился к организаторам чемпионата в Венгрии, после чего оргкомитет турнира уведомил литовку поменять футболку, однако она отказалась. В итоге Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Позднее стало известно, что Дудайте передала футболку в качестве экспоната в Национальный музей Литвы.