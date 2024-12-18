Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Главная
Остальные

Сегодня, 13:43

Захарова иронично отреагировала на размещение антироссийской футболки в Национальном музее Литвы

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Национального музея Литвы разместить футболку Корнелии Дудайте с антироссийской надписью.

«Видимо, других экспонатов для национального музея не найдут. Чем известна миру современная Литва? Судя по экспозиции музея, майкой о России», — сказала Захарова «СЭ».

Дудайте вышла на чемпионат мира по функциональному фитнесу в футболке с надписью «Сделаем Россию снова маленькой». Российский спортсмен Карим Янчинов обратился к организаторам чемпионата в Венгрии, после чего оргкомитет турнира уведомил литовку поменять футболку, однако она отказалась. В итоге Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Позднее стало известно, что Дудайте передала футболку в качестве экспоната в Национальный музей Литвы.

Корнелия Дудайте. Глупость или наглая провокация? Литовскую спортсменку убрали с чемпионата мира за антироссийскую футболку
Читайте также
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Навка назвала Авербуха Карабасом-Барабасом в фигурном катании
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
«C Дзюбой все закрыто, об отставке не думал». Карпин рассказал, как чувствовал себя в сборной России
Сегодня
Вчера
Неделя