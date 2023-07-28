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Сегодня, 15:39

Захарова: «Исключение России — это разрушение мирового спорта»

Артем Бухаев
Корреспондент
Мария Захарова.
Фото Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «СЭ» то, что некоторые международные федерации начали допускать российских спортсменов на соревнования.

— Международные федерации одна за одной допускают российских спортсменов до соревнований. Из последнего — гимнастика. Но классических критериев допуска не существует. Они их не выработали. Как это можно объяснить?

— Это то, о чем я вам и говорила. Те, кто реально выступают за спорт и мировое олимпийское движение, понимают, что эти отключения команд, сегрегация по национальному признаку, недопуск под национальной символикой, какие-то двойные стандарты — все это убьет спорт. И они бьют во все колокола. Как может быть спорт без России, которая является страной-цивилизацией, у которой есть история, колоссальных спортивных достижений и не только достижений спортсменов. Тренерских достижений, создания целых школ спорта, подключение науки, техники к этому, выведение на государственный уровень, государственная поддержка этого движения. Спорт, основанный не на коммерции, спорт, основанный не на махинациях допинговых, а спорт в его истинном значении.

Исключение России — это не прост удар по мировому спорту, а это разрушение мирового спорта. Они все это понимают. И понимают, что так будет дальше. А что? Через какое-то время какая-то другая страна, у которой много будет ресурсов, возможностей и хорошие темпы развития, тоже станет неугодной и ее тоже начнут отключать от спорта? Как можно Белоруссию отключать от спорта? Белоруссия дала такое количество величайших спортсменов, свои школы. Школы спортивные существуют в Белоруссии. С какой стати? А потом, вы же видите, все видят, отношения Запада к Белоруссии колеблется в зависимости от конъюнктуры. То Лукашенко был под санкциями, и он был не нужен, потом на каком-то этапе вдруг опять вспомнили про Белоруссию и побежали в Минск, потом опять не нужен, потому что он видит перспективы взаимодействия с Россией, интеграционные возможности. Что это такое? Если такие методы будут приниматься в спорте, от него ничего не останется.

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