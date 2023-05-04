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Сегодня, 13:45

Матыцин допустил финансирование государством выступлений россиян на международных турнирах

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что государство готово финансово помогать российским спортсменам выступать на международных турнирах.

«Мы будем делать все необходимое для обеспечения участия наших спортсменов в международных соревнованиях, для нас они были, есть и остаются нашими спортсменами, членами сборных команд. Я пока сложностей не вижу по финансированию. Но будем смотреть на условия, которые будут определены международными федерациями. Эти вопросы мы внимательно прорабатываем с юридической и финансовой точек зрения, думаю, что мы найдем выход, потому что наша основная задача — обеспечить участие наших спортсменов при условии уважения наших прав», — приводит ТАСС слова Матыцина.

28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17675297
Олег Матыцин
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