Матыцин и Левитин открыли спортивную выставку на форуме «Россия — спортивная держава»

Министр спорта РФ Олег Матыцин и помощник президента России Игорь Левитин открыли спортивную выставку на форуме «Россия — спортивная держава».

Левитин, открывая выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы» в рамках форума, призвал к полной импортонезависимости в спортивной индустрии.

— На форуме мы обсуждаем в том числе проблемы, возникшие в нашей экономике после введения санкций, и усилия, направленные на решение трудностей не только спортсменов, тренеров, специалистов, но и спортивной индустрии, — подчеркнул Левитин. — Те заделы, существующие у нашей промышленности, которые мы видим, впечатляют. Но нужно добиться того, чтобы у нас была полностью импортонезависимая спортивная индустрия.

Также Левитин совместно с министром спорта РФ Олегом Матыциным по видеосвязи открыли 11 новых спортивных объектов в 10 регионах России, среди которых Курская, Владимирская, Волгоградская, Брянская и Свердловская области, Краснодарский край, Татарстан, Чувашия, Северная Осетия и Адыгея.

— Мы благодарны Кузбассу за организацию форума «Россия — спортивная держава», — сказал Матыцин. — Опыт региона в создании спортивной инфраструктуры и управлении объектами, а также развитии спорта в целом должен быть востребован, надеюсь, все регионы его внимательно изучат. Мы благодарны всем гостям, в том числе иностранным, которые приехали сюда. Россия — спортивная держава, а девиз форума «Мы вместе. Спорт», как никогда, символизирует, что нужно делиться опытом и поддерживать друг друга. В этом залог успешного развития российского спорта как самодостаточной системы.

Напомним, что форум «Россия — спортивная держава» проходит в Кемерове с 28 по 30 сентября.