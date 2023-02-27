0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 14:44

Матыцин назвал актуальной задачей поддержание высокого уровня спортивной формы атлетов

Алина Савинова
Telegram Дзен

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что поддержание высокого уровня спортивной формы российских атлетов является актуальной задачей Министерства спорта РФ.

«Для проведения тренировочных мероприятий по летним олимпийским видам спорта в России созданы все требуемые условия. Актуальная задача — сохранить основные составы и поддерживать высокий уровень спортивной формы атлетов, чтобы они в любой момент могли включиться в соревновательный процесс, в том числе и в отбор на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В зимних олимпийских видах спорта продолжается спортивный сезон-2022/23. При поддержке Минспорта России общероссийским спортивным федерациям удалось достаточно насытить календарь», — приводит ТАСС слова Матыцина.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях. 25 января организация предложила допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, до международных турниров под нейтральным флагом.

Источник: https://tass.ru/sport/17149651
Олег Матыцин
0
Читайте также
Нападающий Кравцов в результате обмена перешел из «Рейнджерс» в «Ванкувер»
Из Дании с любовью. История отношений шорт-трекистки Просвирновой и конькобежца Торупа
Умер политолог и основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский
Лавров заявил о срыве планов Запада по изоляции и расчленению России
Сейсмолог объяснил аномально долгую подземную активность в зоне землетрясений
МИД КНР ответил на слова Зеленского о планах провести встречу с Си Цзиньпином
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матыцин рассказал, что составлена дорожная карта по переходу на отечественную спортпродукцию