Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о возможном включении белорусских клубов в состав участников российских профессиональных лиг.

«Предлагается включить белорусские команды в российские профессиональные лиги, практически по всем командным видам спорта. Определенный опыт накоплен, мы решим вопросы с нормативным обеспечением, самое главное — определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес», — приводит слова Матыцина ТАСС с форума «Россия — спортивная держава».

Минское «Динамо» выступает в КХЛ, в баскетбольной Единой лиге ВТБ играет клуб «Минск».