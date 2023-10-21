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Сегодня, 09:46

Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги

Сергей Разин
корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о возможном включении белорусских клубов в состав участников российских профессиональных лиг.

«Предлагается включить белорусские команды в российские профессиональные лиги, практически по всем командным видам спорта. Определенный опыт накоплен, мы решим вопросы с нормативным обеспечением, самое главное — определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес», — приводит слова Матыцина ТАСС с форума «Россия — спортивная держава».

Минское «Динамо» выступает в КХЛ, в баскетбольной Единой лиге ВТБ играет клуб «Минск».

Источник: https://tass.ru/sport/19080433
Олег Матыцин
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