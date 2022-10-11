Матыцин прокомментировал информацию об уменьшении бюджета Минспорта

Министр спорта России Олег Матыцин поделился информацией об уменьшении бюджета организации.

«Что касается федерального бюджета, то на 1 января 2022 года предусмотрено бюджетных ассигнований на более чем 76 млрд рублей. В 2023 году — более 56 млрд. В 2024 году — более 52 млрд рублей. На уменьшение бюджета повлияла ситуация с санкциями в отношении российского спорта, завершение строительства объектов, а также уточнение макроэкономической обстановки», — приводят РИА Новости слова Матыцина.

Также он заявил, что уменьшение бюджета Минспорта не помешает ведомству выполнить поставленные цели.

«Мы все хотим, чтобы наша отрасль развивалась успешно. Мы сейчас активно взаимодействуем с федерациями. Я уверен, что рекомендации и замечания, которые были сделаны, будут учтены. У нас серьезных опасений и рисков, что не будут достигнуты цели, нет. Хотя сейчас непросто, конечно», — добавил министр.

58-летний Матыцин занимает должность Министра спорта РФ с 21 января 2020 года. В 2006 году он был награжден орденом Дружбы. Также Матыцин получил почетный знак Министерства спорта РФ «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и почетный знак Олимпийского комитета страны «За заслуги в развитии олимпийского движения в России.