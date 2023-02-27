Матыцин рассказал, что составлена дорожная карта по переходу на отечественную спортпродукцию

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что дорожная карта по переходу на использование отечественной спортивной продукции и расширение ее линейки составлена.
«Составлена дорожная карта по переходу на использование существующей отечественной спортпродукции и расширение ее линейки. Наша главная задача в условиях потери традиционных поставщиков и логистики — сбалансировать спрос и предложение российского рынка.
Но нам все еще предстоит большая работа по импортозамещению. В части детского и массового спорта Минспортом совместно с Минпромторгом ведется работа по поставкам российских товаров. Результаты этой работы уже видны: за последние три года около 500 спортивных школ получили новое российское спортивное оборудование и инвентарь», — приводит ТАСС слова Матыцина.
Ранее Матыцин сообщил, что более 13 тысяч соревнований вошли в Единый календарный план Министерства спорта РФ на 2023 год.