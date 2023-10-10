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Сегодня, 11:58

Матыцин рассказал об увеличении бюджетных ассигнований на программы по развитию спорта в России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что бюджетные ассигнования на обеспечение программ по развитию спорта будут увеличены.

«Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение государственных программ по развитию физической культуры и спорта на 2024 год увеличены на 5 миллиардов 588 миллионов рублей, на 2025 год — 6 миллиардов 700 миллионов рублей, на 2026 год — 5 миллиардов 200 тысяч рублей. Дополнительные бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию следующих программ: подготовка и проведение Игр стран БРИКС, Всемирные Игры дружбы и увеличение финансирования спортивных мероприятий, которые включены в единый календарный план. Также предусмотрено дооснащение стадионов, принимающих матчи РПЛ», — сказал Матыцин.

Сегодня, 10 октября, в Государственной думе РФ проходит заседание комитета по спорту, на котором обсуждается бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Олег Матыцин
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