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Сегодня, 10:27

Матыцин сообщил, что в 2022 году отчисления от букмекеров составили 13,8 миллиарда рублей

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин назвал размер отчислений от букмекерской деятельности в 2022 году.

Он заявил, что порядка 13,8 миллиарда рублей отчислений от букмекеров в 2022 году были распределены между 123 федерациями по олимпийским и неолимпийским видам спорта и тремя профессиональными лигами.

«Целевые отчисления от букмекерской деятельности стали важным источником внебюджетного финансирования для развития системы соревнований, поддержки детско-юношеского спорта. Начиная с 2024 года средства, полученные от букмекеров, будут направлены и на массовый спорт. Важно обеспечить прозрачность их распределения», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Министр также сообщил, что 2-3 октября в Москве пройдет первый форум «Азартные игры: отчисления на спорт». Участники форума обсудят вопрос эффективного использования целевых отчислений и дальнейшее развитие этого механизма.

Источник: РИА Новости
Олег Матыцин
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