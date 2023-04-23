Матыцин заявил, что более двухсот отечественных спортсменов выступят на Российско-китайских играх

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россию на летних Российско-китайских молодежных играх представят 217 атлетов по 11 видам спорта.

«217 спортсменов по 11 видам спорта выступят на Российско-китайских молодежных играх», — приводит слова Матыцина ТАСС.

17 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах. Зимние Российско-китайские молодежные игры прошли в декабре прошлого года в китайском городе Чанчунь.