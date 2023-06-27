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Сегодня, 09:39

Матыцин заявил, что Россия не планирует разрушить международный календарь соревнований

Виктория Кравченко
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Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Россия не пытается разрушить международный календарь соревнований и с уважением относится к деятельности международных федераций.

«Мы не хотим разрушать международный календарь и с уважением относимся к деятельности международных федераций. И я по-прежнему рекомендую нашим федерациям, спортивному руководству сохранять диалог, максимально искать возможность для участия в международных соревнованиях. Но при этом не давая никаких поводов усомниться в нашей самодостаточности. Именно поэтому категорически против термина «вернуть Россию на международную арену». Мы не посылка, чтобы нас куда-то отправлять или возвращать, мы сами принимаем решение, где нам участвовать, где нет, и в каком статусе», — цитирует Матыцина ТАСС.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/18125605
Олег Матыцин
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