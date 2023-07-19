Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО, чтобы принимать участие в соревнованиях.

«Есть красная черта — никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО и так далее. На таких условиях наши спортсмены принимать участие [в соревнованиях] не будут», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до участия в турнирах в нейтральном статусе тех российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не имеют отношения к вооруженным силам или органам правопорядка.

Ранее глава МОК Томас Бах сказал, что решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 будет принято в октябре.