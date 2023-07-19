Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО

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Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО, чтобы принимать участие в соревнованиях.
«Есть красная черта — никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО и так далее. На таких условиях наши спортсмены принимать участие [в соревнованиях] не будут», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до участия в турнирах в нейтральном статусе тех российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не имеют отношения к вооруженным силам или органам правопорядка.
Ранее глава МОК Томас Бах сказал, что решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 будет принято в октябре.