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Сегодня, 13:44

Матыцин заявил, что случаи отъезда российских спортсменов из страны единичны

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что надежды недружественных стран на массовый побег российских спортсменов за рубеж из-за санкций не оправдались.

«Конечно, Международный олимпийский комитет руководствовался далеко не олимпийской хартией. Они нашли одну из самых болевых точек, чтобы бить по руководству страны через ограничение наших спортсменов, надеются, что сейчас внутренний раскол будет, что спортсмены многие побегут за границу. Я с гордостью за наших спортсменов, тренеров, федерации скажу, что никто никуда не побежал. Да, часть спортсменов действительно уехали, но это просто единицы. Остальные приняли очень правильную и патриотическую позицию», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он добавил, что министерство разработало антисанкционный план, который включает создание конкурентной спортивной среды в РФ за счет увеличения количества соревнований, проведения тренировочных сборов и разработки новых форматов турниров.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белоруссов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Прив этом в командных видах спорта эти страны не будут представлены. В участии в Олимпиаде-2024 также откажут лицам, активно поддерживающим военные действия, связанным с армией или организациями национальной безопасности.

Источник: ТАСС
Олег Матыцин
МОК
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