Международная федерация спасения жизни на воде рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов в декабре

Международная федерация спасения жизни на воде (ILS) планирует в начале декабря рассмотреть вопрос возможности возвращения спортсменов из России и Белоруссии на турниры под своей эгидой.

«Нам известно о рекомендации Международного олимпийского комитета относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных чемпионатах. Этот вопрос [допуска россиян и белорусов] включен в повестку нашего следующего заседания правления, которое состоится в начале декабря 2023 года. Вскоре после этого наша позиция будет обнародована через сайт федерации и наши каналы в социальных сетях», — приводит ТАСС слова исполнительного директора ILS Карины Обус.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года Международная федерация спасения жизни на воде временно запретила россиянам участвовать в турнирах под своей эгидой.