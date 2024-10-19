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Сегодня, 01:47

Министр спорта ЦАР: «Модель развития спорта в России — наиболее успешная»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Министр по делам молодежи, спорта и гражданского воспитания Центральной африканской Республики Доненг Ванзумон, постеивший форум «Россия — спортивная держава», рассказал, что его ведомство ради развития спорта в своей стране хочет взять за основу модель развития спорта в России.

«Конечно, у нас есть желание взаимодействовать с Россией в рамках спорта, мы для этого и приехали. Центральная африканская республика хочет развивать у себя спорт на базе именно российской модели. Для нас она кажется наиболее успешной и развитой.

Мы уже пользуемся плодами сотрудничества между странами в военной области. Это нам позволило стабилизировать политическую ситуацию в стране. И теперь мы также хотим развивать спорт», — приводит «РБ Спорт» слова Ванзумона.

Источник: «РБ Спорт»

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