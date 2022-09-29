Министр спорта РФ Матыцин заявил, что ряду спортсменов предоставят меры защиты по вопросу мобилизации

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что отдельные категории российских спортсменов получат определенные меры защиты по вопросу мобилизации.

«Нельзя рассматривать спорт как отдельное рафинированное сообщество, которое должно пользоваться какими-то исключительными привилегиями. Мы видим, что наши спортсмены и в предыдущие годы, и, я надеюсь, в этот период показывают себя патриотами. Все проблемы, сложности и задачи, которые сейчас решает государство, спорт будет решать вместе со всеми.

Сейчас не могу однозначно ответить по поводу бронирования. Речь не будет и не должна идти ни о какой исключительности. Да, мы понимаем, что спортсмены и тренеры — это золотой фонд, прежде всего те, кто готовится к Олимпийским играм, члены сборных команд. Определенные меры защиты для отдельных категорий будут. Возможно, будет дана отсрочка. Пока мы находимся в диалоге с правительством. Надеюсь, что система спорта будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию», — приводит ТАСС слова Матыцина.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.