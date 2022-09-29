Министр спорта РФ Матыцин заявил, что ряду спортсменов предоставят меры защиты по вопросу мобилизации

29 сентября, 11:50
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что отдельные категории российских спортсменов получат определенные меры защиты по вопросу мобилизации.
«Нельзя рассматривать спорт как отдельное рафинированное сообщество, которое должно пользоваться какими-то исключительными привилегиями. Мы видим, что наши спортсмены и в предыдущие годы, и, я надеюсь, в этот период показывают себя патриотами. Все проблемы, сложности и задачи, которые сейчас решает государство, спорт будет решать вместе со всеми.
Сейчас не могу однозначно ответить по поводу бронирования. Речь не будет и не должна идти ни о какой исключительности. Да, мы понимаем, что спортсмены и тренеры — это золотой фонд, прежде всего те, кто готовится к Олимпийским играм, члены сборных команд. Определенные меры защиты для отдельных категорий будут. Возможно, будет дана отсрочка. Пока мы находимся в диалоге с правительством. Надеюсь, что система спорта будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию», — приводит ТАСС слова Матыцина.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.