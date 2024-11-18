Дегтярев рассказал, какого шоу не хватает российском спорту: «Нужен движ!»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что нужно устраивать больше спортивных шоу в России.

«Нашему спорту нужны смешанные команды. Например, спортсмены и любители. Медиалига уже запущена, мы видим. Интересно что-то с онлайн-трансляцией, камерой на голове. Движ нужен, его не хватает. Наверняка вы видели, как надевают микрофон на судей — это интересно. Может, и ненормативная лексика будет. Можно и околофутбола, можно и околохоккея», — сказал Дегтярев на Всероссийском форуме новых медиа.

Ранее министр спорта РФ рассказал о планах вовлечь ветеранов СВО в адаптивный спорт.