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Сегодня, 19:16

Матыцин: «Мы по праву великая спортивная страна»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин подвел итоги работы ведомства.

«Прежде всего очень горжусь нашей государственной системой спорта. Мы по праву великая спортивная страна. Я чувствую сегодня ответственность за будущее российского спорта. На наших плечах славные победы. Мы сейчас думаем, какое будет следующие столетие этой системы. У нас есть великие спортсмены, тренеры. Все это позволяет нам говорить, что достижения, которые были в прошлом как минимум будут на таком же уровне, а лучше приумножены. Хочу поблагодарить СМИ. Обеспечения правильного показа и правильного рассказа о том, что делается — важно. Спорт — это идеология, идеология успешного человека, успешного общества», — сказал Матыцин.

Минспорта России как государственный орган управления в сфере физической культуры и спорта в 2023 году отмечает 100 летний юбилей.

Олег Матыцин
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