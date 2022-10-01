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1 октября, 15:05

Министр спорта России рассказал о планах провести зимнюю Спартакиаду

Рустам Имамов
Корреспондент

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о планах его ведомства провести Зимнюю Спартикаиаду в 2024 году.

«Зимняя спартакиада уже запланирована. Это будет февраль-март 2024 года. По месту проведения мы сейчас определяемся. Я тоже с надеждой и уверенностью смотрю, есть несколько регионов, которые уверенно смогут провести такие соревнования. Есть опыт проведения во многих регионах крупных международных соревнований. Поэто у нет сомнения, что уровень будет такой же высокий как он был и на летней Спартакиаде», — сказал Матыцин.

Отметим, что ранее стало известно о планах проводить Спартакиады регулярно раз в четыре года. Соревнования среди сильнейших спортсменов проходит с 10 августа по 2 октября 2022 года.

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