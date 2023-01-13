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Сегодня, 10:30

Минпросвещения планирует учить школьников играть в лапту

Ана Горшкова
Корреспондент
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Минпросвещения России включил лапту в реестр примерных образовательных программ, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Образовательный модуль «Лапта» разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования. Модуль одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в Реестр примерных основных общеобразовательных программ министерства просвещения Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными.

Программу подготовила Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация русской лапты России» при организационно-методическом сопровождении Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания.

Лапта — это русская народная командная игра с мячом и битой. К родственным лаптe видам спорта относятся бейсбол и крикет.

Источник: РИА Новости
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