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Сегодня, 20:17

Минспорт Подмосковья проведет более 3 тысяч мероприятий этой зимой

Алина Савинова
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Глава Министерства спорта Московской области Дмитрий Абаренов рассказал о мероприятиях, которые пройдут в Подмосковье предстоящей зимой.

«Большой акцент наш президент Владимир Путин и губернатор области Андрей Воробьев делают на массовый спорт. Акцент на массовые мероприятия, их будет более 3 тысячи, более миллиона в качестве участников. В декабре будет коллегия Минспорта, и думаю, центральным стартом «Лыжни России» будет Подмосковье», — приводит ТАСС слова Абаренова.

Также он отметил, что продолжится традиция хоккейных матчей с участием олимпийских чемпионов Вячеслава Фетисова, Алексея Касатонова и Валерия Каменского.

«Мы также продолжим делать большой акцент на лыжных гонках наших именитых чемпионов: Александра Панжинского, Александра Легкова, Александра Большунова, которые становятся традиционными, планируется и ночной забег на лыжах», — добавил Абаренов.

Абаренов был назначен министром физической культуры и спорта Московской области в июле 2024 года.

Источник: ТАСС

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