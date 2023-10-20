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Сегодня, 15:31

Минспорт РФ открыл 7 спортивных сооружений по федеральному проекту

Олег Матыцин.
Фото пресс-служба форума «Россия — спортивная держава».
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Министр спорта РФ Олег Матыцин открыл 7 спортивных объектов в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», сообщает пресс-служба форума «Россия — спортивная держава».

В городе Жедевка Тамбовской области открылся плавательный бассейн. В городе Сычевка Смоленской области состоялось открытие физкультурно-оздоровительный комплекс. В Орле запустили физкультурно-оздоровительный комплекс. В Рязани — крытый футбольный манеж.

Также сообщается об открытии легкоатлетического манежа в Нижнем Новгороде и ледового дворца в Селении Хрущевка Липецкой области.

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