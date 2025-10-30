Митрофанов, Карелин и Конюхов станут участниками деловой программы форума «Россия — спортивная держава»

XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» (РСД) пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.

В этом году на площадке РСД соберутся представители государственных и региональных органов власти, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских спортивных федераций и иных организаций в области физической культуры и спорта, лидеры спортивного движения, бизнеса и СМИ, чтобы определить дальнейшие планы по развитию спортивной отрасли и обсудить ключевые вопросы и задачи в этой сфере. Председатель Организационного комитета форума вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил, что в рамках проведения РСД подготовлена обширная программа мероприятий.

«Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре станет не только площадкой для обсуждения актуальных вопросов всестороннего развития спорта в стране, но и рабочим инструментом, направленным на решение и постановку новых задач для достижения национальных целей развития России. Представленная деловая программа отражает в себе приоритеты для дальнейшего успешного развития отрасли, налаживания диалога на международном уровне и укрепления позиций России в качестве спортивной державы», - отметил ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» Антон Кобяков.

Главная тема форума — «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе». Деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» охватывает ключевые темы развития не только российского спорта, но и спортивной отрасли в мире и включает более 30 деловых мероприятий и более 70 спикеров и модераторов дискуссий.

В числе участников РСД-2025: генеральный директор главного управления по спорту Королевства Бахрейн Абдулрахман Садик Аскар; министр спорта Боливарианской Республики Венесуэла Франклин Амилка Кардильо Ромеро; президент федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин; председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков; член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам, трехкратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин; президент Kunlun Red Star Beijing Hockey Club Ван Синъи; советский и российский путешественник Федор Конюхов.

Основные треки программы посвящены международному сотрудничеству в сфере спорта, развитию государственно-частного партнерства и внедрению новейших технологий, роли медиа в популяризации спорта и здорового образа жизни, а также дальнейшему развитию адаптивного спорта и доступности детско-юношеского спорта.

Российская премьер-лига представит стратегию своего развития до 2030 года. В сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» примут участие президент РПЛ Александр Алаев, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев, заместитель председателя правления — исполнительный директор футбольного клуба «Зенит» Максим Погорелов и генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко.