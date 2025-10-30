Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Остальные

30 октября, 14:05

Митрофанов, Карелин и Конюхов станут участниками деловой программы форума «Россия — спортивная держава»

XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» (РСД) пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.

В этом году на площадке РСД соберутся представители государственных и региональных органов власти, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских спортивных федераций и иных организаций в области физической культуры и спорта, лидеры спортивного движения, бизнеса и СМИ, чтобы определить дальнейшие планы по развитию спортивной отрасли и обсудить ключевые вопросы и задачи в этой сфере. Председатель Организационного комитета форума вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил, что в рамках проведения РСД подготовлена обширная программа мероприятий.

«Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» в Самаре станет не только площадкой для обсуждения актуальных вопросов всестороннего развития спорта в стране, но и рабочим инструментом, направленным на решение и постановку новых задач для достижения национальных целей развития России. Представленная деловая программа отражает в себе приоритеты для дальнейшего успешного развития отрасли, налаживания диалога на международном уровне и укрепления позиций России в качестве спортивной державы», - отметил ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» Антон Кобяков.

Главная тема форума — «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе». Деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» охватывает ключевые темы развития не только российского спорта, но и спортивной отрасли в мире и включает более 30 деловых мероприятий и более 70 спикеров и модераторов дискуссий.

В числе участников РСД-2025: генеральный директор главного управления по спорту Королевства Бахрейн Абдулрахман Садик Аскар; министр спорта Боливарианской Республики Венесуэла Франклин Амилка Кардильо Ромеро; президент федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин; председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков; член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам, трехкратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин; президент Kunlun Red Star Beijing Hockey Club Ван Синъи; советский и российский путешественник Федор Конюхов.

Основные треки программы посвящены международному сотрудничеству в сфере спорта, развитию государственно-частного партнерства и внедрению новейших технологий, роли медиа в популяризации спорта и здорового образа жизни, а также дальнейшему развитию адаптивного спорта и доступности детско-юношеского спорта.

Российская премьер-лига представит стратегию своего развития до 2030 года. В сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» примут участие президент РПЛ Александр Алаев, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев, заместитель председателя правления — исполнительный директор футбольного клуба «Зенит» Максим Погорелов и генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко.

1

  • Gordon

    Зело забавно видеть Митрофанушку в одном ряду с великим Карелиным и величайшим Конюховым :)) Это как Чернышов, Эпштейн и Ротенберг, например ) Или Качалин, Бесков и Гончаренко )

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Читайте также
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя