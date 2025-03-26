Музыкально-спортивный фестиваль ПАРИ ФЕСТ пройдет 22 и 23 августа в Нижнем Новгороде

22 и 23 августа 2025 года на Стрелке в Нижнем Новгороде состоится Музыкально-спортивный фестиваль ПАРИ ФЕСТ. Генеральным партнером ивента выступит букмекерская компания PARI. В 2025 году ПАРИ ФЕСТ расширяется: к дневной и ночной программам впервые добавляется образовательное шоу «Большая идея», которое пройдет 22 августа в Пакгаузах накануне основной программы фестиваля

В 2024 году ПАРИ ФЕСТ стал главным открытием сезона, заняв заметное место среди крупнейших культурных событий страны. В фестивальные дни Стрелка снова соберет более 15 тысяч гостей и станет пространством новой городской культуры. Здесь соединяются музыка, спорт, искусство, образование и гастрономия — каждый сможет выбрать свой маршрут и стать частью событий.

«ПАРИ ФЕСТ — новый этап музыкальной культуры в Нижнем Новгороде. Это заявка на один из главных музыкальных фестивалей в стране. Территория бывшего грузового порта в новейшей истории стала местом сбора красивых людей, хорошей музыки и нижегородских смыслов. Мультижанровость фестиваля делает его культурным явлением, объединяющим людей разных поколений и вкусов. Я рад, что фестиваль приземлился в нашем городе», — говорит заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

В 2025 году ПАРИ ФЕСТ переходит в стадию своего генезиса — этапа, где фестиваль развивается как живой процесс. Здесь нет стартов и финишей: все находится в постоянном движении и обновлении. Легкость и свобода остаются главными принципами программы, но раскрываются по-новому. Это среда, где происходят новые идеи и форматы, а каждый участник вовлечен в их развитие. ПАРИ ФЕСТ предлагает быть частью процесса, который продолжается и после фестиваля.

«Наша цель — создать лучший городской фестиваль в стране. Опираясь на опыт прошлого года, мы масштабно развиваем и совершенствуем фестиваль, чтобы сделать его еще ярче, интереснее и комфортнее для всех гостей. ПАРИ ФЕСТ — это не просто событие, а культурный символ Нижнего Новгорода, уникальное явление на фестивальной карте России, объединяющее десятки тысяч людей», — отметил генеральный продюсер «ПАРИ ФЕСТ» Евгений Матвеев.

Музыка — ключевой ген ПАРИ ФЕСТ. На Main Stage Strelka выступят хедлайнеры хип-хопа и инди-сцены. Circle Stage соберет лайв-выступления топовых артистов электронной музыки, а New Beam Stage станет пространством шоу-кейсов молодых исполнителей и брейк-баттлов. Ночная программа развернется в ЦЕХЕ — культовом локальном пространстве, где пройдет рейв НАЙТАУТ с участием топовых артистов и мультимедиа-шоу от dreamlaser.

В прошлом году на площадках фестиваля уже выступали PHARAOH, Bushido Zho, Антоха МС, THERR MAITZ, UMA2RMAN, Недры, Monoplay, Казак, станция метро «Горьковская», Ваня Дмитриенко, ATL, THE DAWLESS, LAVBLAST, Biicla и другие заметные имена.

22 августа, за день до основной программы ПАРИ ФЕСТ, в концертном зале Пакгауз пройдет образовательное шоу «Большая идея». Это нестандартный образовательный продукт, созданный сильнейшими представителями креативного сообщества. Вместо привычных отдельных лекций и спикеров большая идея, вокруг которой объединяются профессионалы креативной индустрии со всей России.

Здесь гости смогут первыми увидеть закулисье фестиваля, лично пообщаться с артистами и профессионалами, обсудить передовые технологии и тренды индустрии, вместе заглянуть в ее будущее. Кульминацией дня станет премия и концерт-выступление специального гостя для лидеров креативного сообщества Нижнего Новгорода от медиа «На Шуме».

В спортивной программе первый в Нижнем Новгороде турнир по CS. Вместе с PARI в Пакгаузах будет организовано киберпространство с шоу-матчами, мастер-классами и лекциями о киберспорте. Стримеры и игроки примут участие в матчах и открытых сессиях с гостями фестиваля.

Также пройдут соревнования по брейк-дансу с участием сильнейших атлетов страны, паркур и контесты по скейтбордингу.

Над Нижним Новгородом вновь пройдет авиашоу, которое смогут увидеть как гости фестиваля, так и жители города. Одна из участниц программы — многократная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина. Открытое воздушное выступление — визитная карточка ПАРИ ФЕСТ и еще одна возможность стать частью фестиваля даже за его пределами.

ПАРИ ФЕСТ продолжает развивать визуальное искусство как одну из ключевых составляющих программы. В этом году фестиваль объединит граффити-секции, арт-объекты, галерею уличного искусства и выставку в Пакгаузах, превращая пространство в открытую площадку для визуальных экспериментов.

ПАРИ ФЕСТ продолжит развивать направление инклюзии и устойчивых практик. Вместе с благотворительным фондом «Пари и побеждай» фестиваль создает комфортные условия для гостей с инвалидностью и ментальными особенностями.

В этом году продолжат действовать бесплатные билеты для людей с ограниченными возможностями, доступная инфраструктура и поддержка волонтеров, прошедших специальное обучение.

Также на площадке будет организован раздельный сбор отходов с последующей переработкой.

Гастрономическая зона ПАРИ ФЕСТ — это более 30 гастропроектов, объединяющих локальные кухни и концептуальные гастрономические форматы. Все, чтобы расширить вкусовые впечатления фестивального дня.

Первую волну билетов можно приобрести по самой выгодной цене на сайте проекта. Впереди анонсы хедлайнеров, новых направлений и специальных партнерств.