На NCAA снова подали в суд из-за спортсменов-трансгендеров

Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон подал в суд на Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) за «участие в ложных, обманных и вводящих в заблуждение практиках, а именно — в рекламе спортивных мероприятий как женских, тогда как на практики потребители получают соревнования лиц смешанного пола, в которых биологические мужчины соревнуются с биологическими женщинами».

Поводом стали правила NCAA, позволяющие трансгендерам участвовать в женских турнирах при соблюдении максимального порога содержания тестостерона. В легкой атлетике, плавании и волейболе бывшие мужчины-студенты уже доходили до серьезного уровня.

«То, что в мероприятиях будут участвовать только биологические женщины, является важной причиной, по которой потребители предпочитают поддерживать женский спорт, — говорится в заявлении прокурора. — Ложно рекламируя как женские соревнования, по факту являющиеся смешанными турнирами, NCAA нарушила Закон Техаса о недобросовестной торговой практике. NCAA еще больше вводит потребителей в заблуждение, не раскрывая, какие именно участники женских соревнований являются биологическими мужчинами».

Пэкстон попросил суд вынести судебный запрет для NCAA допускать трансгендеров до женских спортивных мероприятий в Техасе или с участием техасских атлетов, или же запретить NCAA прекратить называть свои мероприятия женскими. «NCAA намеренно и сознательно ставит под угрозу безопасность и благополучие женщин, обманным путем превращая женские соревнования в смешанные, — считает генеральный прокурор. — Когда люди смотрят, например, женский волейбольный матч, они ожидают увидеть женщин, играющих против других женщин, а не биологических мужчин, притворяющихся тем, кем они не являются. Радикальной «гендерной теории» нет места в студенческом спорте».

Напомним, что в России законом запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. Кроме того, запрещена пропаганда привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.