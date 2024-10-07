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Сегодня, 13:36

На поддержку спорта из бюджета РФ ежегодно будут выделять более 28 миллиардов рублей

Сергей Разин
корреспондент
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Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о проекте бюджета на поддержку спорта в плановый период 2026-2027 годы.

«На поддержку спорта будет направлено более 28 миллиардов рублей, создадим 350 спортивных комплексов ежегодно. Субъекты Российской Федерации почувствуют этот результат», — приводит слова Силуанова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2025 году бюджет госпрограммы по развитию физкультуры и спорта сократится и составит 55,285 миллиарда рублей, в 2026-м — 54,969 миллиарда рублей.

Источник: ТАСС

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