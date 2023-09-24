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Сегодня, 19:49

Нарды войдут в программу Всемирных игр дружбы 2024 года

Алина Савинова
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Президент Федерации нард и бэкгэммон России Алексей Авсецин сообщил, что нарды будут включены в программу Всемирных игр дружбы в 2024 году.

«Нарды войдут в программу Всемирных игр дружбы. Это большой шаг для нашего вида спорта», — приводит ТАСС слова Авсецина.

Всемирные игры дружбы будут проходить в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Помимо нард, в программу должны войти еще 27 видов спорта. Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщал, что соревнования планируется проводить в России на регулярной основе раз в четыре года.

Источник: https://tass.ru/sport/18829533
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