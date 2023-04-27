Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 12:15

Джигурда раскритиковал российских спортсменов, меняющих спортивное гражданство

Микеле Антонов
Корреспондент
Актер, сценарист, режиссер и музыкант Никита Джигурда.
Никита Джигурда.
Фото Кристина Кормилицына, Известия
Telegram Дзен

Актер, сценарист, режиссер и музыкант Никита Джигурда в разговоре с «СЭ» высказался о смене гражданства российскими спортсменами.

«Такая практика если имеет место, значит, имеет право быть. Знаю, что те, кто уехал, потому что не верит в победу России. Понятное дело, всю жизнь положили на пахоту, а тут их лишают престижных соревнований. Но еще раз говорю, едут за рекордами под чужим гражданством — имеют право. Но в итоге проиграют, потому что Россия победит в этом противостоянии. Я простил их, но простит ли их Отечество, простят ли граждане, чиновники? Таким образом, в моей вселенной они уже проиграли и сами себя наказали. 

Я понимаю их мотивацию и не обвиняю их. Просто те, кто еще не уехал, призываю задуматься. Есть вещи важнее. Этот вопрос надо поднимать, чтобы российское государство и страны-союзники выделяли деньги, призовые на соревнования. Тогда не важно, что это не Олимпийские игры. Призовой фонд будет такой за первые места, что он будет на уровне Олимпийских игр и круче! В чем проблема. Показывайте результат за Россию, под флагом России!» — сказал Джигурда «СЭ».

Никита Джигурда
8
Читайте также
Возращение российских фехтовальщиков на международную арену снова откладывается. Когда это закончится?
Инсайдер — об отсутствии Ничушкина в составе «Колорадо»: «Это связано с алкоголем»
На Украине не подтвердили получение 98% обещанного НАТО вооружения
Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу
В Сети появилось видео избиения призывника на Украине
В США признали одержимость соблюдением антироссийских санкций
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев рассказал о своих любимых комментаторах