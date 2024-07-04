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Сегодня, 20:17

Никитин назначен статс-секретарем — заместителем министра спорта РФ

Алина Савинова
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Александр Никитин занял должность статс-секретаря — заместителя министра спорта России Михаила Дегтярева, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

«Назначить Никитина Александра Александровича статс-секретарем — заместителем министра спорта Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В мае новым министром спорта был назначен бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который сменил на этом посту Олега Матыцина.

Источник: ТАСС
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